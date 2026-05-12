ホームスチール成功プロ野球・ソフトバンクの周東佑京外野手が10日、みずほPayPayドームでのロッテ戦でホームスチールに成功。地上波でも中継された一戦で驚きの声が広がった。この日は母の日。その後のヒーローインタビューでは、声を詰まらせながらも感謝の思いを語った。3回にホームスチールを決めた周東。ヒーローインタビューでは「行きたいなとは思っていた。本多コーチに『行け！』って言われたので、行ったろうかなと