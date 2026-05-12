極彩色による斬新な写真表現で知られる蜷川実花さんが、13日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後後1・00)に出演する。 【写真】元女優の母を連れ家族旅行！息子君たちや、妹夫婦も一緒 写真家としてだけでなく映画監督や現代美術など様々な方面で活躍するアーティストの実花さん。父は舞台演出家の故蜷川幸雄さん、母は元女優でキルト作家の第1人者の蜷川宏子さん。そんな2人の下で実花さんの感性