今日5月12日(火)は、高気圧に覆われて九州から北海道は広く晴れるでしょう。ただ、午後は内陸で雷雨に注意が必要です。沖縄は雨や雷雨で不安定な天気となるでしょう。広く晴れて初夏の陽気今日12日(火)は、本州から北海道にかけては高気圧に覆われ、各地でたっぷりの日差しが届きます。関東や東海、近畿の内陸部では最高気温25℃前後まで上がり、初夏の陽気となるでしょう。日中は薄着で快適ですが、紫外線が強いため、帽子や日焼