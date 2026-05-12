永作博美が主演を務めるドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系／毎週火曜22時）の第6話が12日に放送。渚（中沢元紀）がみなと（永作）に衝撃的な言葉を投げかける。【写真】ドラマ『時すでにおスシ!?』第6話渚（中沢元紀）、体調を崩してしまう本作は、永作演じる子育てを終えた待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマンスあり、おスシありの完全オリジ