女優の二階堂ふみ（３１）が、約５００人のオーディションから選ばれた１２歳の新鋭・小八重葵美（こやえ・あみ）と映画「わたしの知らない子どもたち」（西川美和監督、１０月１６日公開）にダブル主演することが１１日、分かった。西川監督にとって前作「すばらしき世界」（２０２１年公開、役所広司主演）以来、５年ぶりの新作となる。広島出身で戦争や平和を意識しながらも、重い題材を避けてきた西川監督が「すばらしき―