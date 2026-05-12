◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）マイル女王決定戦、第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１は１７日、東京競馬場の芝１６００メートルで行われる。２３年目を迎えた津村明秀騎手（４０）＝美浦・フリー＝は、２６年開催初日の中山金杯をカラマティアノスで制覇。その後も勢いは止まらず、ワールズエンドを重賞初勝利に導いた２日の京王杯スプリングＣで頭差制し、早くもキャリア