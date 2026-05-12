西武の新外国人右腕、アラン・ワイナンス投手（３０）が１６日か１７日の日本ハム戦（エスコン）に先発し、１軍デビューする見通しになった。ファームではここまで３試合に先発し、１７回２／３を１０安打３失点（自責０）。イニング数を上回る２７Ｋを奪う好調ぶりで、奪三振率は１３・７５を誇る。西口文也監督（５３）も「来週どこかで投げます」と１軍昇格を示唆。９日のファーム・リーグ中日戦（カーミニーク）で７回１