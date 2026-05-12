◆報知プレミアムボクシング▽激闘の記憶第１３回ＷＢＣ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇オスカー・ラリオス（判定）仲里繁●（２００３年４月２６日、両国国技館）沖縄の豪腕・仲里がけんかに勝って勝負に負けた。ＷＢＣ世界スーパーバンタム級５位・仲里繁（沖縄ＷＲ）が、ＷＢＣ世界同級王者のオスカー・ラリオス（メキシコ）に挑戦。スピード、パワーを兼ね備える王者に勇敢に