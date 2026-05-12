オホーツクの興部町で道路を歩いているクマの姿が相次いで目撃されました。（投稿者）「こわいこわいやばいやばいって」これは、興部町できのう午後2時20分ごろ撮影された映像です。交通量の多い国道沿いの歩道を悠々と1頭のクマが歩いています。撮影者によると、体長はおよそ2メートル、クマはその後近くの農場の敷地内に入った後、山のほうへ走り去っていったということです。警察によりますと、付近ではきのうの朝