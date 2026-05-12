ベッツ復帰に伴いフリーランドが降格する理由とは(C)Getty Imagesドジャースはムーキー・ベッツの復帰に伴い、アレックス・フリーランドをマイナーの3Aへ降格させる見込みであると複数の米メディアが報じた。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見るドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は「ベッツの復帰で1人がメジャーの26人枠を外れる必要があった。アレックス・フリーランド、キム・ヘソン