大逆転負けを喫した張本にとって生涯忘れることができない試合となっただろう(C)Getty Images卓球発祥の地、ロンドンで行われた世界卓球。第1回大会からちょうど100年後となる今大会、日本男子は1969年ミュンヘン大会（ドイツ）以来、57年ぶりの優勝をかけて中国との決勝に臨んだ。実はミュンヘン大会は中国は文化大革命のため不参加であり、中国が参加した大会での優勝は1959年ドルトムント大会（ドイツ）まで遡る。しかしこの