小池栄子（45）が11日、都内のNHKで、主演ドラマ「ムショラン三ツ星」（23日スタート、土曜午後10時）の完成会見に出席した。刑務所の管理栄養士として働くことになった一流イタリア料理店の腕利きシェフ、銀林葉子を演じた。原作の黒〓桂子氏がモデルで「料理で人の気持ちを変えられるんじゃないか、1歩踏み出せるんじゃないかという可能性を信じていらっしゃる方。そこに感動して演じてみたいと思った。ポップな作品なので楽しん