小室哲哉（67）が11日、都内で、角川映画祭「天と地と」舞台あいさつ、角川映画音楽祭ラインアップ発表会に、野村宏伸（60）らと出席した。35年ぶりに上映された同作に、当時20代で同作の音楽を担当した小室は「もう一回やりたい、やり直したいところがたくさん」と苦笑い。角川映画50周年プロジェクトの一環として開催される「角川映画音楽祭」のラインアップも解禁され、同作の主題歌歌唱が発表された。「久しぶりに歌います。一