「あの人、いつも忙しそうにしているわりに、目に見える成果が少ないんですよね」。チームの評価会議で、そんな声を耳にすることがあります。たしかに、タスクボードを見ると、その人が前に進めた案件の数は多くありません。ただ、その人がいなくなった瞬間、チームのどこかで小さなトラブルが噴き出していたりします。クレーム対応がこじれたり、部署間の連携がピタッと止まったり……。そんなとき、はじめて「目に見える成果」だ