女優山村紅葉（65）が、作家デビューすることが11日、分かった。母は96年に亡くなった、ミステリーの女王として知られた作家山村美紗さん。65歳で亡くなった美紗さんと同じ年齢での作家デビューに、山村は「力を振り絞って仕上げた作品。“母の血”を感じていただければ、とてもうれしゅうございます」と話している。多くの2時間ドラマに出演し、サスペンスの女王とも呼ばれる山村。初の小説は、京都を舞台にした本格サスペンス「