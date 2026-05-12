午前5時半ごろ、東京・江東区の首都高7号小松川線で、金属のかけらが道路上に散乱し、乗用車6台がパンクして一時、立ち往生しました。午前5時半ごろ、東京・江東区の首都高7号小松川線で車に乗っていた男性から「錦糸町の入り口の手前でパンクした。釘のようなものを踏んだのではないか」と110番通報がありました。警視庁高速隊が駆け付けたところ、金属のかけらが道路上に散乱していて、かけらを踏んだ少なくとも6台の乗用車がパ