2015年、38歳で乳がんステージ4を宣告された会社員の井出久日子さん（49）。当初は夫婦で支え合いながら闘病に向き合っていました。しかし、終わりの見えない治療、不安、そして経済的負担は、少しずつ二人の関係に影を落としていきます。夫婦関係のバランスが崩れた先にあったのは、離婚という決断でした。 【写真】酒で暴言を吐く夫には見えない！結婚式で微笑み合う夫婦のツーショットなど（8枚目/全13枚） 闘病