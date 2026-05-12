宝塚歌劇団元雪組トップスター麻実れいと、歌手小柳ルミ子が11日、都内で行われた音楽イベント記者発表会に登壇し、56年ぶりの再会への喜びを語った。2人は宝塚音楽学校の同期。1970年の初舞台を最後退団し、芸能界入りした小柳は「号泣するかと思ったら、56年の年月が吹っ飛んだ」と笑い、2人で「お互いよく生きてる」「よく頑張った」。宝塚レジェンドスターが集結するイベントでは、2人で歌う楽曲もあるという。「ルミ子が助け