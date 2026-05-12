千鳥の大悟（46）が11日、都内で行われた、綾瀬はるか（41）と主演の是枝裕和監督（63）の新作映画「箱の中の羊」（5月29日公開）完成披露試写会に登壇した。作品は12日にフランスで開幕するカンヌ映画祭で、最高賞パルムドールを争うコンペティション部門に出品。大悟も16日の上映に参加し、初主演作でいきなり“カンヌ俳優”となるが「期待外れか知りませんが、大悟は笑かしてはないです。ちゃんとやっています」と断言した。大