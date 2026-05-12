5日、長野県阿智村に住む母親（50）と長女（13）、次男（10）が遺体で発見された。【映像】「空白の5時間」事件の時系列まとめ「母親から暴力をふるわれた」──。同日午前3時過ぎ、長男が頭にけがを負った状態で村内の交番に駆け込んだ。署員が現場に急行。民家の外から声をかけたところ、反応はなかったという。それからおよそ5時間後の午前8時20分ごろ。警察が家の中に入ったところ、3人の遺体を発見。当時父親は