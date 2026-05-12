歌手で女優の酒井法子（55）が11日、都内で行われた舞台「西郷と大久保−永遠の契り−」（6月17〜21日、東京・あうるすぽっと）の制作発表に出席した。酒井が演じるのは、西郷隆盛が奄美大島に流罪になっていた時に子供を身ごもった愛加那役。「西郷さんは10代の時にNHK大河『翔ぶが如く』で（妹の）琴子役を演じて、何かと縁があります。子供を身ごもり、ずっと見守り続けてきた愛加那という女性を演じることを楽しみにしています