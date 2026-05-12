トヨタ自動車がインドに新たな完成車の工場を建設すると発表しました。 【写真を見る】トヨタがインドに新型ＳＵＶの新工場2029年前半にも生産開始…成長市場で生産強化 トヨタによりますと、新工場を建設するのは、インド西部のマハラシュトラ州で、現地で人気が高まっているSUV＝スポーツタイプ多目的車の新型を生産します。 2029年前半の稼働開始を予定していて、まずは年間10万台の生産を見込んでいます。 インド