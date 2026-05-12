米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」は１１日（日本時間１２日）にレギュラーシーズンのほぼ４分の１が終了した時点の各賞を独自基準で発表した。ナ・リーグＭＶＰはドジャースの大谷翔平投手（３１）を挙げた。大谷は投手で６試合に先発して２勝２敗、３７イニングで４２奪三振だ。規定投球回未満のため、参考記録だが、防御率０・９７はメジャー１位、被打率１割６分は同２位、ＷＨＩＰ（１イニ