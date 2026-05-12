LE SSERAFIM のカズハが、健康的な魅力を披露した。カズハは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。【写真】カズハ、ブラトップ姿で“健康美”全開公開された写真には、白のブラトップにグレーのスウェットパンツを合わせたラフなスタイリングで撮影に臨むカズハの姿が収められている。引き締まった腹筋が際立つ抜群のスタイルと、濡れ髪や光を放つ艶っぽいビジュアルでファンを魅了した。この投稿を