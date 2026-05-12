読者の実体験をもとにしたエピソードをご紹介。友人のデート服選びに付きあうことになった主人公。快く引き受けたものの、あまりの優柔不断さに何時間も振りまわされることに…。閉店間際まで続いた服選びの行方とは？程よい友だち付きあいについて考えさせられるお話です...！友人のお願いから始まった長い一日ある休日、恋の予感に浮かれている友人から「デートに着ていく服を一緒に選んでほしい」と頼まれました。応援したい気