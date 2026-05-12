グローバルビューティーケアブランド「medicube」から、毎日のブラッシングでツヤ感あふれる髪へ導く「リボンチェリー 美ツヤブラシ」が2026年5月11日（月）より登場します。絡まりやすい髪をやさしくほぐしながら、まとまり感と自然な輝きをプラス。見た目までときめく“Coquette”ムードのデザインで、ヘアケア時間をもっと特別なものにしてくれる注目アイテムです♪ “かわいい”を詰め込んだ