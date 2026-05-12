崎陽軒（横浜市西区）は６月から、人気弁当「横濱チャーハン」の具材を変更する。輸入鶏肉の価格高騰に伴うもので、横濱チャーハンのメニュー変更は２００６年以来となる。同社によると、現在の中身はチャーハン、昔ながらのシウマイ、鶏のチリソース、筍（たけのこ）煮などで、６月１日からは、鶏のチリソースが小海老（えび）のチリソースとなり、チャーハンのトッピングの海老を外してグリーンピースのみとする。鶏肉はタ