【ニューヨーク共同】週明け11日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比54銭円安ドル高の1ドル＝157円15〜25銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1778〜88ドル、185円18〜28銭。米イランの協議難航に伴う停戦終了への懸念が高まり、ドルが買われて円が売られた。