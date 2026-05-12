アメリカのトランプ大統領は11日、FOXニュースの番組でホルムズ海峡の退避を支援する「プロジェクト・フリーダム」の再開を検討していると明らかにしました。トランプ大統領:停戦はもっとも危うい状態だ。イランからのゴミのような文書を読んだ後、最後まで読むことすらできなかった。停戦は風前の灯だ。トランプ氏は11日、イランとの停戦についてこのように述べ、戦闘終結に向けた交渉が難航しているとの認識を改めて示しました。