卓球の最新の世界ランクが11日に更新。日本の“張本きょうだい”がそろって世界ランク3位となりました。10日まで卓球世界選手権の団体戦が開催。中国が男女アベック優勝を果たし、日本は男女ともに銀メダルでした。男子日本で今大会個人9勝をあげてチームを引っ張った張本智和選手は、3位をキープ。一方、妹の張本美和選手は、中国との決勝で過去11戦全敗だった世界2位の王曼碰選手に勝利するなど、今大会個人で10勝1敗と躍