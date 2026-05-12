困窮を経験した単身生活者の多くが、家賃や食費を削ってでも「通信手段の維持」を優先――そんな調査結果が株式会社アーラリンク（東京都豊島区）が運営する『誰でもスマホ』による「生活実態」に関する調査でわかりました。なぜ通信の維持にこだわるのか、調査では、社会からの孤立に対する防衛策としての実情を浮き彫りにしています。【調査結果】今後、生活費が厳しくなった場合、最後まで支払いを優先するものは？調査は、一定
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