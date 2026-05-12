中国黄金協会が9日に発表したデータによると、第1四半期（1-3月）に中国の金の生産量は81．065トン、消費量は303．292トンに達した。同期の金消費量は同4．41％増の303．292トンで、アクセサリー類は同37．10％減の84．620トン、ゴールドバー・金貨類は同46．40％増の202．062トン、工業用途・その他用途は同7．43％減の16．610トンだった。同協会の分析によると、国際市場で金価格が高値で推移していること、金価格が大幅に変動し