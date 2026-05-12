木村拓哉さんの移動車にいいね多数！2026年2月12日、木村拓哉さんが自身のインスタグラムを更新し、ロケ車内で撮影された写真を投稿。写り込んだ車両は、天井やシートの質感から高級ミニバン「レクサスLM」の4人乗り仕様と見られ、9万件以上のいいねが寄せられています。投稿では「今日の撮影も、新たな現場で楽しみです！宜しくお願いします！」とコメント。ラフなトップスにレッドウィングのジャケット、ブラウンのサングラ