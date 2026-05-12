改造バイクをその場で検挙国土交通省 四国運輸局は2026年5月8日、香川運輸支局が街頭車両検査を実施したと発表しました。検査では、6台の車両のうち、5台に整備命令書を交付したといいます。日本国内の公道を走行するクルマは、一定の安全・環境基準を定めた「保安基準（道路運送車両の保安基準）」に適合する状態でなければなりません。【画像】これが摘発された「不正改造車」です！ 画像で見る（30枚以上）装置の取り