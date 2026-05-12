オリックスの森友哉選手が打撃の状態を上げてきた。西武から国内フリーエージェント（FA）権を行使して4年目。契約最終年は、自分との闘いに集中している。「なかなか狙って打てるものではないので、うれしい。1本目は（フォークを）、力みなくいい感じで捉えてめちゃくちゃうまいこと打てました。2本目はなんとか弾きたいと思っていた内角球を、狙い通りに仕留めることができました」。5月8日の日本ハム戦（京セラドーム）で2