握手するトランプ米大統領（左）と中国の習近平国家主席＝2025年10月、韓国釜山（ロイター＝共同）【ワシントン共同】中国の習近平指導部はトランプ米大統領の訪中に合わせ、米政府が台湾政策を見直し、独立に反対の立場を明確にするよう働きかけを強めている。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉の仲介に前向きな姿勢も伝達。複数の米中関係筋が明らかにした。トランプ氏は現地時間13日に北京に入り、習氏と14、15両日に会談す