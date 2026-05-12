米Ｇ１のチャーチルダウンズＳを勝ったテーオーエルビス（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ヴォラタイル）は今後、米Ｇ１のＢＣスプリント（１０月３１日、キーンランド競馬場・ダート１２００メートル）を大目標とする方針であることが５月１２日、分かった。同馬は５日に帰国し、現在は千葉県白井の競馬学校で検疫を受けている。高柳大調教師は「今まで（道中で）抑えないといけないような馬だったので、流れた方が乗りやすか