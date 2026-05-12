『週刊プレイボーイ』21号は5月11日に発売！ 澄田綾乃が、5月11日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』21号に登場！ 澄田綾乃 ©前康輔／集英社 【プロフィール】澄田綾乃1999年2月26日生まれ山口県出身身長156cmB88 W56 H87.5血液型＝A型オスカープロモーション所属。グラビアを中心に、最近ではドラマなど俳優業にも注力する。2nd写真集『幻愛』（ワン・