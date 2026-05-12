NY金先物6月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4728.70（-2.00-0.04%） 金６月限は小反落。時間外取引では、アジア時間から原油高を嫌気し、売り優勢となった。欧州時間は軟調な値動きを強いられ、５０ドル近い下落で推移。日中取引では、ニューヨーク原油が上げ幅を縮小、ユーロ高・ドル安を背景に戻り歩調となった。銀、銅など非鉄が大幅高で推移が追い風となり、前半の取引で小高くなる場面があった。中盤