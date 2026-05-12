先週の英地方選挙で与党・労働党が大敗したことで、スターマー首相の責任問題が浮上しており、労働党内から辞任要求が強まる中、マフムード内相を含む数十人の議員が首相に対して、退任時期の明示を求めているという。 マフムード内相が辞任要求側に加わったことは、先週の地方選挙で労働党が大敗した後、スターマー首相が新たな危機的局面に直面していることを示している。 労働