【ベルギーリーグ】ゲンク 3−0 ウェステロー（日本時間5月11日／セゲカ・アレーナ）【実際の映像】場内どよめく30m級「稲妻スルーパス」ヘンクに所属する日本代表MF伊東純也の勢いが止まらない。日本時間11日の試合で先制ゴールをアシストした直後に、再びスタジアムを沸かせる30m級のスルーパスを供給。一瞬にして決定機を演出し、圧倒的な存在感を見せつけた。ウェステローと対戦したプレーオフ2の第7節、伊東は右ウイング