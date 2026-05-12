きょうも広い範囲で晴れて、25℃以上の夏日になる所が多いでしょう。ただ、気温の上がる午後は、内陸を中心に雷雨に注意が必要です。【晴れても天気急変に注意】高気圧に覆われますが、中心が東へ移動して湿った空気が流れ込みやすくなります。気温の上昇や上空の寒気の影響もあって、午後は九州から東北にかけての内陸を中心に雷雲が発達しやすくなりそうです。午後になると山沿いを中心に雨雲がわいてきて、夜は九州や関東甲信の