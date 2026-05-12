◇第13回木南道孝記念陸上競技大会(大阪・ヤンマースタジアム長居)女子10000mでは田中希実選手(豊田自動織機)が31分41秒22のタイムで優勝。レース後には、「気持ち的に万全ではなかった」と胸の内を涙ながらに語りました。先頭集団が1000m3分08秒のペースで進み、田中選手は最後尾に位置。中盤はややペースが落ちていく展開となります。8000mでペースメーカーが外れると、田中選手がペースアップ。31分41秒22でまとめ、5000mパリオ