近畿日本鉄道の新たなフラッグシップ、レストラン列車「Les Saveurs 志摩（レ・サヴール・しま）」の運行開始日が2026年11月1日(日)に決定しました。G7伊勢志摩サミットの会場として知られる「志摩観光ホテル」の樋口宏江総料理長が監修する本格フレンチを、時速100kmを超える車内で堪能。「美食が誘う、優雅な列車旅」を実現します。本記事では、9月1日（火）から始まるチケット予約方法や気になる料金設定、そして「フレンチコー