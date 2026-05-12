ラ・リーガ 25/26の第35節 ラヨ・バリェカノとジローナの試合が、5月12日04:00にエスタディオ・デ・バジェカスにて行われた。 ラヨ・バリェカノはフラン・ペレス（MF）、セルヒオ・カメージョ（FW）、ホルヘ・デフルトス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するジローナはジョエル・ロカ（FW）、アゼディン・ウナヒ（MF）、ビクトル・ツィガンコフ（FW）らが先発に名を
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