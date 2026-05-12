プレミアリーグ 25/26の第36節 トットナムとリーズの試合が、5月12日04:00にトッテナム・ホットスパー・スタジアムにて行われた。 トットナムはリシャルリソン（FW）、マティス・テル（FW）、コナー・ギャラガー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するリーズは田中 碧（MF）、ブレンデン・アーロンソン（MF）、ドミニク・キャルバートルウィ