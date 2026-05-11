「グラミチ（Gramicci）」が、「コンバース（CONVERSE）」とコラボレーションしたシューズ「ALL STAR J HEMP DENIM OX / GRAMICCI」を発売する。5月14日からグラミチ直営店と公式オンラインストア、その他全国取扱店舗で扱う。【画像をもっと見る】コラボシューズは、グラミチが創業した1980年代にコンバースが使用していたラストを用いた「ALL STAR J」をベースに、洗いをかけた日本製ヘンプ混デニム（コットン82%／ヘンプ18%