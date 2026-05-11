韓国人スタイリスト ス・ソギョンがプロデュースする韓国コスメブランド「リリリング（RRRing）」がデビューした。あわせてブランドアンバサダーに4人組の韓国発ガールズグループBaby DONT Cryを起用した。【画像をもっと見る】リリングは、コスメブランドが数多くある現代において「何を選べばいいか分からない」といった悩みを抱える人に向けたコスメブランド。少女時代やNiziU、PSYをといったグループやアーティスト、俳優