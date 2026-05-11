デザイナー兼アーティストとして活動する津野青嵐の作品「Out of Body, In Dress」が、ニューヨークのメトロポリタン美術館コスチューム・インスティチュートに永久収蔵された。なお同作は2027年1月10日まで開催中の特別展「Costume Art」で展示されている。【画像をもっと見る】収蔵のきっかけとなったのは、メトロポリタン美術館のキュレーター アンドリュー・ボルトン（Andrew Bolton）から届いた特別展に向けた作品制作依