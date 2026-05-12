本日5月12日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「左利き有名人大集合」。オープニングでは、アテネ五輪女子マラソン金メダリストで現在は解説者として活躍する野口みずきが、左利き用のクリップボードを紹介し「なんと素晴らしいアイテムなんでしょう」と感激。史上初の麻雀＆将棋Wプロ・鈴木大介は、「ボードゲームはなんでも右利き用にできているんです」と嘆きつつ、将棋には欠かせない左利き用の扇